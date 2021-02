Nyck de Vries pakt op grandioze wijze zijn allereerste overwinning

Voor Nyck de Vries kan zijn Formule E-seizoen niet beter beginnen. Met een overtuigende pole en een klinkende eerste zege was de geboren coureur uit Sneek de man van het weekend. Het Wilhelmus klonk meer dan verdiend uit de speakers voor de 26-jarige Mercedes-coureur.



Op het oog leek het een gemakkelijke race voor Nyck de Vries, maar de wedstrijd werd twee keer geneutraliseerd en de voorsprong verdween als sneeuw voor de zon. De laatste onderbreking kwam vlak voor het einde. Met nog vijf minten op de klok werd het veld losgelaten en probeerden de Zwitser Edoardo Mortara en de Nieuw-Zeelander Mitch Evans nog op het laatste moment de overwinning af te snoepen. Maar de nummer twee en drie in de wedstrijd zagen snel in dat er op de Mercedes-coureur geen maat stond. De Nederlander kwam uiteindelijk met iets meer dan vier seconden voorsprong over de finishlijn. Door deze overwinning in de allereerste E-Prix, staat Nyck de Vries automatisch bovenaan in het kampioenschap.



De 26-jarige coureur straalde na zijn overwinning in Saudi-Arabië van oor tot oor. ''Mijn eerste Formule E-zege. Ik ben erg blij met hoe dit weekend tot zo ver is gelopen.,Ik ging comfortabel naar pole in de kwalificatie en ik ben heel blij dat ik die positie vast heb kunnen houden, om zo m’n eerste zege te pakken.'' De Formule 2-kampioen van 2019 vervolgt: ''Het klinkt heel cliché, maar ik wil vooral het team bedanken. Iedereen heeft deze winter heel hard gewerkt om dit succes mogelijk te maken.’’



Deze overtuigende zegetocht belooft een opmars te zijn naar meer voor Nyck de Vries en zijn Mercedes-team. Vorig jaar pakte de renstal al de zege in de allerlaatste wedstrijd van 2020 en lijkt het momentum te hebben meegenomen naar 2021.



Zaterdag staat er nog een tweede race op de planning in Diriyah. De uitzending begint om 17.30 op Ziggo Sport Racing.