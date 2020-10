Nico Rosberg begint zijn eigen raceteam

Nico Rosberg wist in 2016 het Formule 1-kampioenschap te winnen en beëindigde daarna zijn carrière als coureur. Hij ging verder als verslaggever en besloot zijn eigen YouTube-kanaal op te starten. Nu heeft hij een nieuw doel, namelijk het opstarten van zijn eigen Extreme E-team.

Extreme E is een offroad-klasse met elektrische auto’s die de hele wereld afreizen om te racen op de meest moeilijkste paden. Ook Rosberg’s ex-teamgenoot Lewis Hamilton kondigde eerder al aan mee te doen aan de serie met zijn eigen team genaamd 'Team X44'. Het team van Rosberg krijgt een eenvoudige naam, namelijk ‘Rosberg Extreme Racing’. De naam komt niet zomaar uit de lucht gevallen. De vader van Rosberg startte 'Team Rosberg' in de DTM in 1994.

Rosberg liet in een statement weten het leuk te vinden om te beginnen aan een nieuw avontuur. "We zijn verheugd om Rosberg Xtreme Racing te onthullen als de nieuwste toevoeging aan Extreme E. De serie biedt een geweldige kans om niet alleen bewustwording te stimuleren, maar ook actie te stimuleren in de strijd tegen klimaatverandering - de grootste bedreiging voor onze planeet vandaag. Sinds mijn pensioen uit de F1 heb ik mijn carrière gewijd aan duurzame technologieën, dus het is ongelooflijk fijn om deze inspanningen te kunnen combineren met mijn passie voor racen."

Oprichter Extreme E blij

De oud-Formule 1-coureur doet al meer voor de planeet. Zo heeft hij een online platform opgericht om groene technologieën te delen en is hij aandeelhouder en investeerder in de Formule E. Alejandro Agag, de CEO en oprichter van Extreme E, zei in een verklaring blij te zijn met Rosberg. "We zijn blij om eindelijk aan te kondigen dat Rosberg Xtreme Racing aan onze line-up zal deelnemen voor het eerste seizoen van Extreme E. We praten al maanden over dit project en we zijn heel blij dat hij voor Extreme E heeft gekozen voor zijn terugkeer naar de autosport als oprichter en CEO van zijn eigen raceteam. Er is duidelijk een groot verband tussen Nico's inspanningen op het gebied van duurzaamheid en de doelstellingen van Extreme E, dus zijn team is een zeer welkome aanvulling op de serie."