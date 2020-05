Daniel Abt: "Het was allemaal slechts als grap bedoeld"

Daniel Abt heeft zich behoorlijk in de nesten gewerkt. De Duitser schakelde een professionele simracer in om stiekem in zijn plaats deel te nemen aan een online Formule E-race. De organisatie kwam er echter achter en diskwalificeerde hem. Bovendien moest hij 10.000 euro overmaken naar een goed doel. Tot overmaat van ramp voor Abt raakte hij ook zijn stoeltje bij Audi Sport kwijt.

Het was nooit de bedoeling geweest om het allemaal geheim te houden, legt Abt in een uitgebreide video op zijn YouTube-kanaal uit. "Ik heb een grote fout gemaakt. Het was allemaal slechts als grap bedoeld. Ik wilde alleen laten zien waar een professionele simracer in een virtuele race toe in staat is ten opzichte van echte coureurs. Dat zouden we vastleggen om een leuk verhaal mee te geven aan de fans."

"Het was nooit mijn intentie om een beter resultaat te behalen en dan nooit te vertellen dat iemand anders voor mij gereden had. Deze punten en de uitslag zijn irrelevant voor mij. Het heeft geen impact op mij. Ik heb er nooit geld voor ontvangen en ik heb de simracer ook nooit betaald. Het was niet de bedoeling om iemand voor te liegen, we zouden het na afloop allemaal uit de doeken doen."

Gemengde reacties

De consequenties van de actie van Abt roepen gemengde reacties op. Jean-Eric Vergne nam het voor de Duitser op, terwijl James Calado en Antonio Felix da Costa aankondigden klaar te zijn met het streamen van hun online race-activiteiten via bijvoorbeeld Twitch. Sam Brabham kon daarentegen wel begrip opbrengen voor de maatregelen die Audi heeft getroffen. "Daniel heeft het merk in diskrediet gebracht", aldus de Porsche-coureur en kleinzoon van Jack Brabham.