Nyck de Vries: “Ik denk dat dit de beste stap is in mijn carrière op dit moment"

Nyck de Vries zal samen met Stoffel Vandoorne vanaf volgend seizoen gaan rijden voor Mercedes in de Formule E, de elektrische raceklasse. Dat betekent dat de leider in de strijd om de titel in de Formule 2 in 2020 als coureur niet in de Formule 1 te zien is.

De Formule 2-titel lijkt voor Nyck de Vries te zijn. De Fries heeft een grote voorsprong op de nummer twee in het kampioenschap. Zelf denkt Nyck al wel aan de titel, maar hij is er nog niet 100 procent zeker van. "Niets is gedaan voordat het gedaan is. Het ziet er goed uit en hopelijk win ik hem."

De Nederlander wist nog niet lang dat hij ging rijden voor Mercedes. "Het is allemaal vrij recentelijk, het is pas sinds kort definitief geworden. Sinds januari doe ik simulatorwerk voor Mercedes en toen is onze band beter geworden, wat resulteerde in dit. Na Monaco had ik de eerste gesprekken en toen kwam dit, maar in de tussentijd heb ik me gefocust op de Formule 2, want dat is de enige manier om mijn toekomst veilig te stellen."

Voor Nyck de Vries zat het er al even aan te komen, ook heeft de Formule 2-coureur al getest. "Ik heb een tijdje geleden getest en gisteren heb ik getest in Mallorca. Het was niet de eerste keer in een Formule E-auto voor mij. Het is natuurlijk wel even wennen, de auto heeft geen downforce en het grootste verschil is dat er een batterij in zit en geen brandstof. Het is heel uitdagend allemaal de Formule E. Je racet natuurlijk in grote steden met circuits die erg hobbelig zijn en weinig grip hebben", zo vertelde hij tegen GPToday.net.

Formule 1 blijft mijn droom

De Vries lijkt het Formule 2-kampioenschap te gaan winnen. Normaal gesproken zou dan de kampioen naar de Formule 1 gaan, maar daar waren geen potentiële stoeltjes vrij. De overstap naar de elektrische klasse is voor de Vries de beste stap. "Ik denk dat dit de beste stap is in mijn carrière op dit moment. Wat de toekomst verder brengt weet ik natuurlijk niet, maar de tijden veranderen snel in deze wereld."

De Fries droomt nog steeds van een stoeltje in de Formule 1, zo vertelde hij tegen GPToday.net. "Het is natuurlijk geen geheim dat ik nog droom van een stoeltje in de Formule 1, maar op dit moment is dit de beste stap."