Nyck de Vries heeft beste papieren voor Mercedes stoeltje

Nyck de Vries is momenteel de koploper in de Formule 2 met een ART-bolide. GPToday.net kreeg eerder dit jaar via een bron te horen dat Nyck ergens aan de slag was als simulatorcoureur, want de Nederlander was voorheen bij McLaren vertrokken. De Formule 2-coureur kreeg een contract bij Mercedes met als functie simulatorcoureur.

Nu hij na dit seizoen hogerop wil moet de Vries ergens een stoeltje gaan vinden. Hiervoor lijkt hij bij Mercedes op de juiste plek te zitten, want die hebben namelijk een geheel nieuw team in de Formule E. Bij dat team is naast Stoffel Vandoorne nog een stoeltje vrij, Nyck de Vries is volgens E-Racing365 de favoriet voor dat stoeltje. De Vries rijdt ook nog endurances races voor Racing Team Nederland.

Mercedes EQ-teambaas Ian James vertelde aan e-racing365 dat de Vries een extra test kon krijgen, nadat hij al eerder voor het team heeft getest op het circuit van Mallorca. "Het is juist dat Nyck de Vries al voor ons heeft getest en het kan zijn dat hij een andere mogelijkheid krijgt", vertelde James van Mercedes.

In eerste instantie dacht men dat Nyck de Vries meer een ontwikkelingsrol kreeg bij het team, maar nu lijkt een stoeltje toch steeds waarschijnlijker.

Naast de test die hij voor Mercedes heeft gedaan, heeft de 24-jarige Nederlander in de afgelopen 18 maanden niet stilgezeten in de Formule E-wereld, want hij testte ook voor Audi Sport ABT Schaeffler en NIO. De Vries is door die teams in het verleden ook al overwogen als coureur. Als de verwachte benoeming van De Vries volgende maand wordt bevestigd, blijft het onduidelijk of Gary Paffett een andere rol krijgt bij het team. Het nieuwe team Mercedes EQ, die deze week opnieuw test in Mallorca met Vandoorne en Edoardo Mortara, zal zijn line-up op 11 september aankondigen tijdens de IAA Frankfurt Motor Show.