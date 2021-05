Caldwell wint tweede race in Barcelona na twee crashes om P1

De tweede F3-race in Barcelona is gewonnen door Olli Caldwell. De Brit profiteerden van twee crashes om de koppositie. Victor Martins in dienst van het Nederlandse MP Motorsport werd tweede en Frederik Vesti maakte het podium compleet.

De startvolgorde voor de tweede race werd bepaald op de uitslag van de eerste wedstrijd. De top twaalf werd omgedraaid, een zogeheten reverse grid. Daardoor kwam Dennis Hauger op pole en de winnaar van vanochtend, Aleksandr Smolyar op P12.

Smolyar kende een succesvolle eerste race, maar in de tweede wedstrijd was het na de start meteen voorbij door een incident. De Rus verloor de controle in de tweede bocht en nam Logan Sargeant mee. Een neutralisatie van deze clash was het gevolg.

In ronde 5 van de 22 kon de wedstrijd hervat worden. Twee rijders met grote achternamen reden aan kop: Enzo Fittipaldi en David Schumacher. De Duitser bleef de ronden erna in het kielzog van zijn Braziliaanse opponent, maar tot een aanval kwam het nog niet.

In ronde 12 kon Schumacher wel aanzetten met behulp van DRS. De coureur in dienst van Trident maakte een zeer fraaie move door Fittipaldi laat uit te remmen. De Duitser pakte daarmee de koppositie.

Fittipaldi kon Schumacher makkelijk bijbenen en bereidde een actie voor op start en finish om de eerste plaats te heroveren. Fittipaldi wilde zijn concurrent aan de buitenkant inhalen, maar de Duitser wilde geen duimbreed toegeven. Zij aan zij door bocht twee ging het mis. Fittipaldi raakte een kerb aan de binnenkant, verloor de controle en reed tegen Schumacher op. Die schoot van de baan. Een tweede safety-car-periode was nodig om de wagen weg te slepen.

Nannini en de rijders achter hem profiteerden vanaf P3 en kon zo doorstoten naar de leiding. Fittipaldi leek door te kunnen, maar moest toch uitstappen na teveel schade.

Vanaf ronde 18 werd er weer geracet. Nannini behield P1 met Dennis Hauger en teamgenoot Caldwell achter hem.

Hauger kon in ronde 21 zijn DRS openen op het rechte stuk en wilde Nannini inhalen aan de binnenkant. De Prema-coureur ging iets te wijd en tikte het rechterachterwiel aan van zijn tegenstander. Nannini werd in de rondte getikt en Hauger kom hem niet ontwijken. Caldwell zei 'dankje wel' en greep P1 met nog iets meer dan anderhalve ronde te gaan.

De strijd om P1 was nog niet voorbij. De nummer twee Victor Martins rook zijn kans in de laatste ronde. De Fransman probeerde het aan de buitenkant in bocht 1, maar koos eieren voor zijn geld. Caldwell kwam daardoor niet meer in gevaar en won de wedstrijd vanaf P7.

Tijmen van der Helm begon op P21. De coureur met startnummer #19 pakte gelijk drie plaatsen in de openingsfase. Door alle malaise vooraan kwam de Nederlander als 16de over de finishlijn.

Morgen staat de hoofdrace op het programma. Daarin kan de top tien punten verdienen. De puntenverdeling is daar hetzelfde als in de Formule 1.