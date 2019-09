Peroni herinnert zich niets van horrorcrash: "Ik ging knock out"

Alexander Peroni kan zich niets herinneren van zijn enorme crash in de Formule 3-race op Monza van een week geleden. De Australiër ging tijdens het incident knock out.

Tijdens de zaterdagrace van de Formule 3 werd Peroni in de slotfase gelanceerd over de sausage kerb die in de Parabolica neergelegd was. Uiteindelijk kon hij op eigen kracht het wrak verlaten, maar hij liep wel een hersenschudding en een gebroken rugwervel op. Dat zorgt ervoor dat de 19-jarige de laatste ronde van het F3-seizoen in Sochi zal missen, terwijl ook deelname aan de Macau Grand Prix in gevaar komt. Van de crash zelf herinnert Peroni zich weinig.

"Ik ging knock out tijdens de crash dus ik herinner het me niet. Het is erg apart om mezelf in die situatie in te beelden en dat ik denk ik waarom ik er niet door getraumatiseerd ben. Vooral na de gebeurtenissen van de week ervoor met Anthoine Hubert... Ik had geluk dat ik weg kon lopen. Ik ben blij thuis te zijn, maar het is natuurlijk een redelijk slechte manier om het seizoen af te sluiten. Ik kijk dus zover mogelijk vooruit."

Gedachten Peroni na crash meteen bij racen

Volgens vader Piero dacht Alex meteen na de crash alweer aan het racen: hij vroeg zich af of de auto op tijd hersteld zou zijn voor de race van zondag. "Toen hij in de kliniek lag en de doktoren op hem letten, was het eerste wat hij zei: 'gaat het ze lukken om de auto voor de race van morgen te herstellen?' Bovenal is hij hierdoor dus nog meer vastberaden dan eerst, omdat het niet de manier is waarop hij het seizoen wilde eindigen."

Peroni senior ziet ondanks de crash van zijn zoon het nut van de sausage kerbs, maar hij denkt dat de Parabolica de verkeerde plek was. "Ik denk dat er zeker een plaats is voor deze kerbs, maar een bocht waar je met 250 kilometer per uur doorheen rijdt is misschien niet de juiste plek. Er is echter wel een argument te vinden voor de sausage kerbs."

"Uiteindelijk moet er iets liggen. Je kan er grind neerleggen, je kan er gras neerleggen. Het grind werd verwijderd, omdat het de auto's afremde maar er soms ook voor zorgde dat auto's zich ingroeven en over de kop sloegen. Maar over de kop gaan is misschien wel beter dan vliegen. Ik weet zeker dat er goed geëvalueerd gaat worden en we zullen zien wat de uitkomst is."