Formule 3-grid op de schop na diskwalificaties ART-coureurs

ART Grand Prix-coureurs Christian Lundgaard (als vijfde gekwalificeerd) en David Beckmann (als negende gekwalificeerd) zullen de eerste Formule 3-race op het circuit van Spielberg vanaf de laatste rij moeten aanvangen.

Lundgaard en Beckmann werden gediskwalificeerd volgens artikel 21.5 van de reglementen. Lungaard en Beckmann werden beide gezien met koelapparatuur in de richting van de auto's door personen die geen deel uitmaken van het elftal monteurs dat aan de auto mag werken. Volgens ART Grand Prix ging het in beide gevallen om de persoonlijke fysio's van de coureurs die ongeoorloofde koeling in de richting van de auto's waaide.

De verklaring van Formule 3 met betrekking van de sancties voor Lundgaard en Beckmann was: "Er werd vastgesteld dat twee teamleden (die niet op de operationele personeelslijst staan), betrokken zijn geweest die van invloed hebben op de mechanische en technische werking van de auto's. De Formule 3 heeft de nodige maatregelen genomen om de auto's in het vervolg van het weekend te laten rijden."

"Deze twee teamleden - die werden geïdentificeerd als de fysio's van de coureurs - hielden een blazer vast die lucht in de motorinlaat boven het hoofd van de coureur leidde, hierdoor koelde de motor af. De team-manager van ART GRand Prix gaf vervolgens aan dat de fysio's van de coureurs niet namens het team optraden."

"De stewards hebben ze zaak uitgebreid bestudeerd en hebben vastgesteld dat de acties van de fysio's een ernstige inbreuk vormden op het reglement voor het operationele personeel. Het operationeel personeel is een pré voor de Formule 3 omdat dit te maken heeft met het kostenbeperkend-level waarin de series wil opereren."

Overigens werden er nog twee coureurs aan de achterkant van de grid bestraft voor overtredingen: Alessio Deledda van Campos zal als 28e van start gaan, Keyvan Andres (teamgenoot van Bent Viscaal) start als 27e. Beide coureurs kregen een straf wegens het niet respecteren van de gele vlaggen.

Bent Viscaal zal door de diskwalificatie van de ART-coureurs als elfde starten, Richard Verschoor start eveneens op de zesde rij, hij start als twaalfde.