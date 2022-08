Drugovich na behaalde pole voor MP Motorsport: "Auto reed op rails"

Kampioenschapsleider Felipe Drugovich, in dienst van het Nederlandse MP Motorsport reed een snaarstrakke ronde om poleposition te pakken voor de hoofdrace van Spa-Francorchamps, voor Enzo Fittipaldi en Williams-junior Logan Sargeant. Voor de sprintrace wordt de top tien omgedraaid en start Drugovich vanaf P10.

Zijn naaste rivaal in het kampioenschap Théo Pourchaire moest genoegen nemen met de achtste plaats op de startgrid, wat betekent dat de Fransman als derde op de grid zal beginnen voor de sprintrace van zaterdagmiddag.

Drugovich: "De tweede helft van de kwalificatie was erg goed, de auto reed gewoon op rails, dus een enorme dank aan het team. Ik denk dat ik in de tweede sector echt de rondetijd behaalde en het voelde heel goed vanuit de auto.

De omstandigheden waren wisselvallig, maar de Braziliaan hield zijn hoofd koel: "Ik denk dat je in elke bocht die je ingaat, een beetje moet zien hoeveel motregen je op je vizier hebt en het rempunt moet beoordelen, maar in die ronde voelde alles goed. Het is duidelijk dat je veel riskeert, je weet nooit wat er gaat gebeuren als het eerder heeft gemotregend of niet. In die ronde kwam alles zo gelukkig samen."

De sprintrace op Spa-Francorchamps begint straks rond de klok van 18.00 uur Nederlandse tijd en is te volgen via F1TV en ViaPlay.