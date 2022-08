Halo doet werk bij klapper tussen Nissany en Hauger op Silverstone

In de openingsfase van de F2-hoofdrace op Silverstone gleed Dennis Hauger over de halo van Roy Nissany heen.

De Noor werd daarvoor het gras opgedrukt door de Israëler. Hauger werd hierdoor passagier van zijn eigen bolide, schoot rechtdoor en kon ondanks hard remmen een klapper met Nissany niet meer voorkomen. Hauger ramde de Israëler in de zijkant en werd gelanceerd. Beiden coureurs kwamen ongeschonden uit hun wagens.

SAFETY CAR (LAP 2/29)



Nissany and Hauger make contact, with Hauger going airborne over the kerb



