Sprintrace: Drugovich zorgt voor Nederlands succes in Barcelona

Het Nederlandse team MP Motorsport heeft dankzij Felipe Drugovich de sprintrace in Barcelona gewonnen en verstevigt hierdoor de leiding in het rijders -en teamkampioenschap. Ayumu Iwasa scoorde zijn eerste podium en finishte op iets meer dan twee seconden achter de winnaar. De nummer drie, Logan Sargeant, behaalde ook zijn eerste trofee in de Formule 2 en werd als derde afgevlagd.

Drugovich won de sprintrace van kop tot staart. Dankzij de reverse-grid-regel kreeg de Braziliaan de pole cadeau, omdat hij als tiende was gekwalificeerd op de vrijdag. De MP Motorsport-coureur was ook ontzettend blij met zijn zegetocht.

“Ik denk dat we dit verdiend hebben na gisteren. Het is jammer van de kwalificatie, want we hadden alles om voor de pole te gaan, maar toch. We zijn verder gegaan en hebben er vandaag het beste van gemaakt. Dus ik ben heel blij en hopelijk kunnen we dat morgen ook doen.”

Door de overwinning van Drugovich heeft hij vijf punten voorsprong op Theo Pourchaire en staat hij aan de leiding van het F2-coureurskampioenschap met 61 punten. De rest van de top vijf blijft zoals het was met Jehan Daruvala als derde met 41, Liam Lawson als vierde met 35 punten en Richard Verschoor als vijfde met 32. De Nederlander kwam vanaf de 20ste positie en werd nog knap elfde.

MP Motorsport vergroot zijn voorsprong op ART Grand Prix in het teamkampioenschap naar acht punten. Hitech Grand Prix volgt zes punten achter ART op de derde plaats.

De Formule 2 gaat zondag verder in Barcelona met de hoofdrace om 11.35 uur Nederlandse tijd. Jack Doohan van Virtuosi Racing start vanaf pole. Richard Verschoor als 20ste.