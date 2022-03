Verschoor mist pole nipt in sessie volop rode vlaggen

Richard Verschoor leek op weg naar poleposition in het tweede weekend van de Formule 2 in Jeddah, maar op het laatste moment van de kwalificatie stak Felipe Drugovich daar een stokje voor. Het verschil tussen de twee was iets meer dan twee tienden.

De sessie kenmerkte door meerdere rode vlaggen. De eerste afbreking kwam door de stilstaande auto van Jack Hughes door motorproblemen. De tweede rode vlag was na een crash van Logan Sargeant. De laatste werd veroorzaakt doordat Frederik Vesti de muur schampte en het veiligheidssysteem activeerde. Voor de zekerheid werd alles grondig gecheckt voordat de kwalificatie werd hervat.

Verschoor kende een prima begin van 2022. Bij het openingsweekend in Bahrein won de Trident-coureur de sprintrace, maar viel in de hoofdrace uit nadat hij slachtoffer werd van een incident.

De sprintrace in Jeddah is om 13.25 uur Nederlandse tijd. De de top twaalf van de kwalificatie wordt omgedraaid. Zondag staat de hoofdrace op de planning met dus Verschoor op de eerste startrij. Die begint om 15.45 uur Nederlandse tijd.