MP Motorsport haalt met Felipe Drugovich eerste coureur voor 2020 binnen

MP Motorsport heeft haar eerste coureur vastgelegd voor het Formule 2-seizoen 2020. Felipe Drugovich maakt de stap vanuit de Formule 3 richting het Nederlandse Formule 2-team.

De 19-jarige Braziliaan kwam afgelopen jaar namens Carlin uit in het eerste seizoen van de FIA Formule 3. In totaal scoorde hij acht punten, wat genoeg was voor een zestiende positie in het kampioenschap. Desondanks heeft Drugovich MP Motorsport weten te overtuigen van zijn kunnen, want na zijn test voor het team in Abu Dhabi mag hij zijn kunsten een heel seizoen vertonen.

"Ik ben erg blij dat ik me bij MP Motorsport mag voegen voor mijn eerste seizoen in het FIA Formule 2", verklaarde Drugovich. "Tijdens de test in Abu Dhabi werkten we erg goed samen en dat gaf me het vertrouwen dat we het als combinatie erg goed kunnen doen in 2020. Ik kan niet wachten om weer in te stappen voor de eerste testsessies en mijn eerste raceweekend in de Formule 2."

MP Motorsport blij met komst Drugovich

Drugovich maakte in 2016 zijn debuut in de single-seaters met deelname aan de Duitse ADAC Formule 4. In de winter van 2017 op 2018 won de Braziliaan de titel in de MRF Challenge, terwijl hij later dat jaar op overtuigende wijze kampioen werd in de Euroformula Open. In 2019 volgde dus een campagne in de Formule 3, waarna hij dit jaar dus promoveert naar de Formule 2.

"Felipe heeft het geweldig gedaan in zijn F2-test met ons", vertelde teammanager Sander Dorsman. "Hij wilde graag leren en verbeterde zich iedere sessie. Toen het moment kwam om hem te tekenen voor 2020, twijfelden we niet. We hebben Felipe in de gaten gehouden sinds hij in de lagere categorieën kampioen werd en het is geweldig dat hij nu onderdeel is van het team."