De sprintrace van de Formule 2 is al na de eerste ronde onderbroken. Er zijn zorgen om de gezondheid van Nobuharu Matsushita, die betrokken was bij een crash met Nikita Mazepin. De crash vond plaats in bocht 3, waarbij Matsushita onder de tecpro barriers door leek te gaan en tegen een betonnen muur daarachter kwam.

Een half uur na de crash bracht de FIA naar buiten dat zowel Mazepin als Matsushita afgevoerd is naar het ziekenhuis. De Formule 2 maakte wel bekend dat beide coureurs in ieder geval geen botbreuken opgelopen hebben.

Das dürfte eine längere Reperaturpause an der Strecki in Sotchi geben! Das Sprintrennen der @FIA_F2 wird nach einem heftigen Startunfall zwischen Mazepin und Matsushita mit einer roten Flagge unterbrochen. #RussianGP pic.twitter.com/dq6OonwoZl — David Gabrielczyk (@DerJungeAutor) September 29, 2019