De Amerikaanse Formule 3-coureur Brad Benavides is dit weekend gewond geraakt bij een crash in Monaco. Benavides raakte op zaterdagochtend betrokken bij een crash in de sprintrace, en trok zich voor vandaag terug voor de hoofdrace. Bij het incident heeft hij drie wervels gebroken.

Benavides raakte gisteren betrokken bij een incident in de eerste ronde van de Formule 3-sprintrace. Hij tikte eerst een andere auto aan, werd gelanceerd en landde vervolgens hard weer op de grond. Tot overmaat van ramp werd hij daarna geraakt door Christian Ho. Het weekend ging gewoon verder, maar achteraf bleek dat Benavides na zijn crash naar het ziekenhuis was gebracht.

Vanuit een ziekenhuisbed deelde Benavides een foto op Instagram en werd duidelijk dat hij drie wervels had gebroken bij de crash. De AIX Racing-coureur zal door zijn blessure voorlopig niet kunnen racen, en dat is een harde klap, want het Europese seizoen is het aangebroken. Wie hem in de komende weken zal gaan vervangen, is nog niet bekend.

Hoe ging het weekend verder?

De sprintrace van gisteren werd na veel incidenten gewonnen door de Japanner Hiyu Yamakoshi, maar hij werd uiteindelijk gediskwalificeerd vanwege een technische overtreding. Hierdoor ging de zege uiteindelijk naar de Chinese coureur Gerrard Xie.

Benavides verscheen vanochtend vanzelfsprekend niet aan de start van de hoofdrace door de straten van Monaco. Deze race werd gewonnen door Brando Badoer, de zoon van voormalig Formule 1-coureur Luca Badoer. Benavides staat op dit moment op de veertiende plaats in het kampioenschap met zes punten achter zijn naam.

Seizoen pas net begonnen

Voor de Formule 3 is Monaco pas het tweede raceweekend van het seizoen, en het kampioenschap wordt momenteel aangevoerd door de Amerikaan Ugo Ugochukwu. Volgende week gaat het Formule 3-seizoen weer verder in Barcelona, waarna ze op vrijwel alle Europese circuits in het voorprogramma van de Formule 1 rijden. Alleen in Zandvoort zullen ze niet in actie komen.