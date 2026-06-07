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Coureur raakt gewond in F1-voorprogramma in Monaco

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Coureur raakt gewond in F1-voorprogramma in Monaco

De Amerikaanse Formule 3-coureur Brad Benavides is dit weekend gewond geraakt bij een crash in Monaco. Benavides raakte op zaterdagochtend betrokken bij een crash in de sprintrace, en trok zich voor vandaag terug voor de hoofdrace. Bij het incident heeft hij drie wervels gebroken.

Benavides raakte gisteren betrokken bij een incident in de eerste ronde van de Formule 3-sprintrace. Hij tikte eerst een andere auto aan, werd gelanceerd en landde vervolgens hard weer op de grond. Tot overmaat van ramp werd hij daarna geraakt door Christian Ho. Het weekend ging gewoon verder, maar achteraf bleek dat Benavides na zijn crash naar het ziekenhuis was gebracht.

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Vanuit een ziekenhuisbed deelde Benavides een foto op Instagram en werd duidelijk dat hij drie wervels had gebroken bij de crash. De AIX Racing-coureur zal door zijn blessure voorlopig niet kunnen racen, en dat is een harde klap, want het Europese seizoen is het aangebroken. Wie hem in de komende weken zal gaan vervangen, is nog niet bekend.

Hoe ging het weekend verder?

De sprintrace van gisteren werd na veel incidenten gewonnen door de Japanner Hiyu Yamakoshi, maar hij werd uiteindelijk gediskwalificeerd vanwege een technische overtreding. Hierdoor ging de zege uiteindelijk naar de Chinese coureur Gerrard Xie.

Benavides verscheen vanochtend vanzelfsprekend niet aan de start van de hoofdrace door de straten van Monaco. Deze race werd gewonnen door Brando Badoer, de zoon van voormalig Formule 1-coureur Luca Badoer. Benavides staat op dit moment op de veertiende plaats in het kampioenschap met zes punten achter zijn naam.

Seizoen pas net begonnen

Voor de Formule 3 is Monaco pas het tweede raceweekend van het seizoen, en het kampioenschap wordt momenteel aangevoerd door de Amerikaan Ugo Ugochukwu. Volgende week gaat het Formule 3-seizoen weer verder in Barcelona, waarna ze op vrijwel alle Europese circuits in het voorprogramma van de Formule 1 rijden. Alleen in Zandvoort zullen ze niet in actie komen.

F1 Nieuws GP Monaco 2026

Reacties (1)

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  • VestAan

    Posts: 776

    Wat zou hij gez3gd hebben tegen Christian? Ho?
    Alleen hoorde Christian het te laat.

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 12:55

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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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