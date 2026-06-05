De Grand Prix van Las Vegas zal voorlopig niet van de Formule 1-kalender verdwijnen. Vannacht kondigde de sport een contractverlenging aan waardoor de race dwars door het centrum van de gokstad nu tot en met 2037 op de kalender staat. Ze hebben een nieuwe tienjarige deal gesloten.

De Grand Prix van Las Vegas staat sinds 2023 op de Formule 1-kalender, en geldt als een zeer bijzondere wedstrijd. Er wordt gereden op de wereldberoemde Strip in het centrum van de stad, en alle highlights van Vegas gelden als decor voor de races. Waar er in de eerste jaren veel kritiek was, ging het in de afgelopen editie wat beter. De F1-top, die zelf de promotors zijn voor de race, heeft een nieuwe deal gesloten met de lokale autoriteiten waardoor de contractverlenging een feit is.

Hoe reageert de F1-top?

Formule 1-CEO Stefano Domenicali laat in het persbericht weten heel erg trots te zijn op de contractverlenging: "We zijn enorm blij dat de Formule 1 nog vele jaren in Las Vegas zal blijven racen. Sinds het debuut in 2023 is het evenement buitengewoon geweest en heeft het zich gevestigd als een topbestemming voor geweldige races, entertainment van wereldklasse, internationale zakenlieden en beroemdheden."

"De race heeft ook een sterke en blijvende impact gehad op de lokale economie en de gemeenschap. We hebben er altijd in geloofd dat de Grand Prix van Las Vegas een soort hoeksteen zou worden voor onze aanwezigheid in de Verenigde Staten, en deze verlenging, samen met het succes van de afgelopen jaren, versterkt onze visie voor de lange termijn op deze belangrijke markt."

Successen van Verstappen

De Grand Prix van Las Vegas werd twee keer gewonnen door Max Verstappen, en in 2024 veroverde hij hier ook de wereldtitel. Verstappen, die geen fan is van stratencircuits en eerder de showelementen afkraakte, geldt daarmee als de beste coureur op dit circuit.

Wat is de stand van zaken bij de andere races?

Door de contractverlenging is Las Vegas nu één van de races met de langste overeenkomsten met de Formule 1. Net als de Grand Prix van Australië in Melbourne liggen ze tot en met 2037 vast, terwijl Miami en Oostenrijk contracten hebben tot en met 2041. Na dit jaar verloopt het contract van de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort, en het werd eerder al bekend dat deze deal niet zou worden verlengd.