Organisatie grijpt in: Gewraakte bocht aangepakt na drie crashes

Organisatie grijpt in: Gewraakte bocht aangepakt na drie crashes
  • Gepubliceerd op 09 nov 2025 14:47
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

De sprintrace op het circuit van Interlagos in Sao Paulo werd op zaterdag ontsierd door een aantal zware crashes. Drie coureurs vlogen van de baan in bocht drie, en de organisatie van de race heeft nu ingegrepen om een soortgelijke situatie in de Grand Prix te voorkomen.

Het weer zorgt al het hele weekend voor de nodige hoofdbrekens in Brazilië. Op zaterdag had het in de ochtenduren flink geregend, maar was het weer droog toen de sprintrace van start ging. De coureurs reden 'gewoon' op de slicks, maar buiten de ideale lijn lag er nog wel water. Op de kerbstones lag er bijvoorbeeld nog veel water, en dat werd in bocht drie de baan opgeworpen door Lando Norris. Hierdoor lag er meer water op de baan, en dat verraste de achteropkomende coureurs.

Wat ging er mis?

Norris' teamgenoot Oscar Piastri werd verrast en gleed de muur in. Vlak daarachter hield Max Verstappen zijn auto nog net onder controle, maar Nico Hülkenberg en Franco Colapinto hadden minder geluk. Hülkenberg had het geluk dat hij zijn weg kon vervolgen, maar bij Colapinto en Piastri was de schade groot. De sprintrace werd zelfs stilgelegd, omdat de schade aan de bandenstapel gerepareerd moest worden.

Extra regen

Vanochtend regende het weer hard in Brazilië, maar de lucht klaart langzaam weer op. Door de regen zal er waarschijnlijk nog veel water buiten de ideale lijn liggen, en de coureurs zullen dan ook opletten in de veelbesproken derde bocht. De organisatie in Brazilië heeft dan ook ingegrepen.

Wat heeft de organisatie gedaan?

Uit informatie van The Race blijkt dat de organisatie op zaterdagavond een aantal werklui naar bocht drie heeft gestuurd. Op foto's van het medium is te zien hoe ze met een speciale betonzaag een soort gleuf in de kerbstone hebben gezaagd. Het gaat hier dan ook om de kerbstone waar Norris overheen was gereden, en waar het water op lag.

Deze nieuwe gleuf moet dienen als een soort geïmproviseerde waterafvoer. Het moet ervoor zorgen dat het water hier sneller van de kerb afstroomt, waardoor er minder water achterblijft. Men hoopt dat er hierdoor geen soortgelijke situatie als op zaterdag ontstaat.

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

