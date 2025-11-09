De sprintrace op het circuit van Interlagos in Sao Paulo werd op zaterdag ontsierd door een aantal zware crashes. Drie coureurs vlogen van de baan in bocht drie, en de organisatie van de race heeft nu ingegrepen om een soortgelijke situatie in de Grand Prix te voorkomen.

Het weer zorgt al het hele weekend voor de nodige hoofdbrekens in Brazilië. Op zaterdag had het in de ochtenduren flink geregend, maar was het weer droog toen de sprintrace van start ging. De coureurs reden 'gewoon' op de slicks, maar buiten de ideale lijn lag er nog wel water. Op de kerbstones lag er bijvoorbeeld nog veel water, en dat werd in bocht drie de baan opgeworpen door Lando Norris. Hierdoor lag er meer water op de baan, en dat verraste de achteropkomende coureurs.

Wat ging er mis?

Norris' teamgenoot Oscar Piastri werd verrast en gleed de muur in. Vlak daarachter hield Max Verstappen zijn auto nog net onder controle, maar Nico Hülkenberg en Franco Colapinto hadden minder geluk. Hülkenberg had het geluk dat hij zijn weg kon vervolgen, maar bij Colapinto en Piastri was de schade groot. De sprintrace werd zelfs stilgelegd, omdat de schade aan de bandenstapel gerepareerd moest worden.

Extra regen

Vanochtend regende het weer hard in Brazilië, maar de lucht klaart langzaam weer op. Door de regen zal er waarschijnlijk nog veel water buiten de ideale lijn liggen, en de coureurs zullen dan ook opletten in de veelbesproken derde bocht. De organisatie in Brazilië heeft dan ook ingegrepen.

Wat heeft de organisatie gedaan?

Uit informatie van The Race blijkt dat de organisatie op zaterdagavond een aantal werklui naar bocht drie heeft gestuurd. Op foto's van het medium is te zien hoe ze met een speciale betonzaag een soort gleuf in de kerbstone hebben gezaagd. Het gaat hier dan ook om de kerbstone waar Norris overheen was gereden, en waar het water op lag.

Deze nieuwe gleuf moet dienen als een soort geïmproviseerde waterafvoer. Het moet ervoor zorgen dat het water hier sneller van de kerb afstroomt, waardoor er minder water achterblijft. Men hoopt dat er hierdoor geen soortgelijke situatie als op zaterdag ontstaat.