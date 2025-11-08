Bekijk hier de indrukwekkende foto's van de crashes van Piastri en Bortoleto

De zaterdag in Brazilië is vooralsnog een enorm spektakelstuk. De teams en coureurs hadden zich voorbereid op een enorme storm, maar die kwam niet. De sprintrace werd echter wel ontsierd door een aantal zware crashes, bekijk de foto's daarvan in het onderstaande album!

In de openingsfase van de sprintrace ging het helemaal mis in bocht drie. Nadat Lando Norris over de kerbstone was gereden en wat water de baan op had geworpen, raakten andere coureurs hier in de problemen. Zijn McLaren-teamgenootje en titelrivaal Oscar Piastri werd verrast, en schoof met volle vaart de muur in. De schade aan zijn auto was fors, en zijn sprintrace zat erop.

Zware klappers

Enkele tellen later werden ook Alpine-coureur Franco Colapinto en Sauber-coureur Nico Hülkenberg verrast door het water op de baan. Ze schoven in volle vaart de muur in, en Hülkenberg kon nog net zijn weg vervolgen. Door de crashes werd er met de rode vlag gezwaaid, en de marshalls wisten de bandenstapel weer te repareren. De monteurs van Alpine konden ook aan de bak, en ze hebben de wagen van Colapinto met oudere onderdelen gerepareerd voor de start van de kwalificatie.

De crashes leverden veel mooie foto's op, die laten zien wat er aan de hand was. Deze beelden zijn terug te vinden in het onderstaande foto-album.

Tweede grote incident

Het was niet het enige spraakmakende moment in de sprintrace op het circuit van Interlagos in Sao Paulo. Ook thuisrijder Gabriel Bortoleto schoof de baan af in de eerste bocht. Hij verloor de macht over het stuur, raakte de muur aan de binnenkant van de bocht en werd toen gelanceerd richting de bandenstapel. Hij vloog letterlijk de muur in, en de schade was zeer groot. Ook hier zijn er indrukwekkende foto's van te vinden in het onderstaande foto-album. Bortoleto lijkt de kwalificatie ook te halen.