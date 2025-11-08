user icon
Bekijk hier de indrukwekkende foto's van de crashes van Piastri en Bortoleto
  • Gepubliceerd op 08 nov 2025 18:53
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

De zaterdag in Brazilië is vooralsnog een enorm spektakelstuk. De teams en coureurs hadden zich voorbereid op een enorme storm, maar die kwam niet. De sprintrace werd echter wel ontsierd door een aantal zware crashes, bekijk de foto's daarvan in het onderstaande album!

In de openingsfase van de sprintrace ging het helemaal mis in bocht drie. Nadat Lando Norris over de kerbstone was gereden en wat water de baan op had geworpen, raakten andere coureurs hier in de problemen. Zijn McLaren-teamgenootje en titelrivaal Oscar Piastri werd verrast, en schoof met volle vaart de muur in. De schade aan zijn auto was fors, en zijn sprintrace zat erop.

Zware klappers

Enkele tellen later werden ook Alpine-coureur Franco Colapinto en Sauber-coureur Nico Hülkenberg verrast door het water op de baan. Ze schoven in volle vaart de muur in, en Hülkenberg kon nog net zijn weg vervolgen. Door de crashes werd er met de rode vlag gezwaaid, en de marshalls wisten de bandenstapel weer te repareren. De monteurs van Alpine konden ook aan de bak, en ze hebben de wagen van Colapinto met oudere onderdelen gerepareerd voor de start van de kwalificatie.

De crashes leverden veel mooie foto's op, die laten zien wat er aan de hand was. Deze beelden zijn terug te vinden in het onderstaande foto-album.

Tweede grote incident

Het was niet het enige spraakmakende moment in de sprintrace op het circuit van Interlagos in Sao Paulo. Ook thuisrijder Gabriel Bortoleto schoof de baan af in de eerste bocht. Hij verloor de macht over het stuur, raakte de muur aan de binnenkant van de bocht en werd toen gelanceerd richting de bandenstapel. Hij vloog letterlijk de muur in, en de schade was zeer groot. Ook hier zijn er indrukwekkende foto's van te vinden in het onderstaande foto-album. Bortoleto lijkt de kwalificatie ook te halen.

Foto's Grand Prix van Brazilië 2025
BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
show sidebar