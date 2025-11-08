user icon
Formule 1 haalt opgelucht adem: Nachtmerriescenario blijft uit

Formule 1 haalt opgelucht adem: Nachtmerriescenario blijft uit
  • Gepubliceerd op 08 nov 2025 13:47
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

De Formule 1-wereld keek met angst en beven uit naar de dag van vandaag. Op het circuit van Interlagos staan vandaag de sprintrace en de kwalificatie op het programma. Het leek erop dat het een kletsnatte, chaotische dag zou worden, maar vooralsnog valt het enigszins mee.

Het gaat al de hele week over het weer voor het raceweekend in Brazilië. De eerste weersvoorspellingen lieten veel regen zien, en er werd gistermiddag zelfs een weeralarm afgegeven door de lokale autoriteiten. Er was een cycloon onderweg naar de regio van Sao Paulo, en iedereen vroeg zich af wat de impact zou zijn op de sessies. Inmiddels is de Formule 1-wereld ontwaakt uit hun slaap, en toen men uit het raam keek, viel het allemaal mee.

Hoe ziet het weerbeeld eruit?

Het heeft afgelopen nacht flink geregend in Sao Paulo, maar de gevolgen zijn minder groot dan verwacht. Het asfalt op het circuit van Interlagos was vanochtend nat, maar het regende niet meer. De lucht rondom het circuit is helder, maar er is wel wat regen onderweg richting de baan. Er is dus geen sprake van noodweer, maar er kunnen nog wel buien ontstaan later op de dag.

Bij de start van de sprintrace bestaat er dus nog een kans op een buitje, maar het lijkt veel minder erg te zijn dan eerder werd verwacht. Het kan later op de dag weer gaan regenen, en dat betekent dat het een natte en spectaculaire kwalificatie kan gaan worden.

Wat meldt de FIA?

De FIA stelt dat er veertig procent kans is op regen voor de sprintrace. Volgens het weerbericht van de autosportfederatie zal er een windsnelheid zijn tot maximaal zestig kilometer per uur, en wordt het ongeveer 23 graden Celsius. De geschiedenis leert dat het weer snel kan omslaan in Brazilië, en de teams zullen het weer dan ook goed in de gaten blijven houden.

De verwachte storm en chaos lijkt dus vooralsnog uit te blijven. De regenbanden zullen dus wel worden gebruikt, maar verder zal het waarschijnlijk tegenvallen.

Reacties (6)

  • Golf-GTI

    Posts: 1.592

    Goed nieuws dus, maar wel een schone en koude baan….

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 13:54
  • schwantz34

    Posts: 41.282

    Hopelijk droogt de baan niet helemaal op, en krijgen we een knotsgekke half nat/half droog race te zien.

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 14:06
    • Pietje Bell

      Posts: 31.821

      Van de weerman uit Sao Paulo:

      Rodolfo
      @Rodolfoar07
      ·
      41 m
      #F1 #BrazilGP 🇧🇷 09:28 LT - Current track conditions at Interlagos during the Formula 4 race. The track has some wet and some dry sections.
      ==========================================================

      Rodolfo
      @Rodolfoar07
      ·
      36 m
      #F1 #BrazilGP 🇧🇷 The track still has wet sections that create spray, such as between turns 4 and 5, 10 and 11, and 14 and 15.

      However, the track will continue to dry until the time of the Sprint.
      ==========================================================

      Rodolfo
      @Rodolfoar07
      ·
      10 m
      #F1 #BrazilGP 🇧🇷 10:02 LOCAL TIME - Current state of the track after the end of the local F4 race.

      x.com/Rodolfoar07/status/1987143894220390537
      ======================================================

      Rodolfo
      @Rodolfoar07
      ·
      4 m
      #F1 #BrazilGP 🇧🇷 10:09 LOCAL TIME - No showers are coming towards the track at the moment, with less than 1 hour to go before the start. Dry weather is likely for Sprint Race.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 14:15
  • Pietje Bell

    Posts: 31.821

    Mijn vorige bericht hangt in het filter, maar hier is er nog een.

    Adam Cooper
    @adamcooperF1
    ·
    2 m
    45 minutes to the sprint start and it's grey and windy in Interlagos, but no rain.
    Still a few damp patches from earlier and kerbs and white lines are probably still
    a little slippery:

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 14:22
  • Pietje Bell

    Posts: 31.821

    Oracle Red Bull Racing
    @redbullracing
    ·
    11 s
    Yuki will start the #F1Sprint from the pit lane, making changes under Parc Ferme.

    Max attacks from P6 👊

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 14:24
    • Pietje Bell

      Posts: 31.821

      🚨 | BREAKING: Yuki Tsunoda and Carlos Sainz are set to start the sprint race from the pit lane.

      Red Bull and Williams' have made modifications to their respective cars under parc ferme.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 14:26

show sidebar