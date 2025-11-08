De Formule 1-wereld keek met angst en beven uit naar de dag van vandaag. Op het circuit van Interlagos staan vandaag de sprintrace en de kwalificatie op het programma. Het leek erop dat het een kletsnatte, chaotische dag zou worden, maar vooralsnog valt het enigszins mee.

Het gaat al de hele week over het weer voor het raceweekend in Brazilië. De eerste weersvoorspellingen lieten veel regen zien, en er werd gistermiddag zelfs een weeralarm afgegeven door de lokale autoriteiten. Er was een cycloon onderweg naar de regio van Sao Paulo, en iedereen vroeg zich af wat de impact zou zijn op de sessies. Inmiddels is de Formule 1-wereld ontwaakt uit hun slaap, en toen men uit het raam keek, viel het allemaal mee.

Hoe ziet het weerbeeld eruit?

Het heeft afgelopen nacht flink geregend in Sao Paulo, maar de gevolgen zijn minder groot dan verwacht. Het asfalt op het circuit van Interlagos was vanochtend nat, maar het regende niet meer. De lucht rondom het circuit is helder, maar er is wel wat regen onderweg richting de baan. Er is dus geen sprake van noodweer, maar er kunnen nog wel buien ontstaan later op de dag.

Bij de start van de sprintrace bestaat er dus nog een kans op een buitje, maar het lijkt veel minder erg te zijn dan eerder werd verwacht. Het kan later op de dag weer gaan regenen, en dat betekent dat het een natte en spectaculaire kwalificatie kan gaan worden.

Wat meldt de FIA?

De FIA stelt dat er veertig procent kans is op regen voor de sprintrace. Volgens het weerbericht van de autosportfederatie zal er een windsnelheid zijn tot maximaal zestig kilometer per uur, en wordt het ongeveer 23 graden Celsius. De geschiedenis leert dat het weer snel kan omslaan in Brazilië, en de teams zullen het weer dan ook goed in de gaten blijven houden.

De verwachte storm en chaos lijkt dus vooralsnog uit te blijven. De regenbanden zullen dus wel worden gebruikt, maar verder zal het waarschijnlijk tegenvallen.