F1-eigenaar Liberty Media wijst nieuwe CEO aan

Formule 1-eigenaar Liberty Media heeft een nieuwe CEO aangesteld. Het Amerikaanse bedrijf was in de afgelopen weken op zoek naar een opvolger van Greg Maffei. Liberty Media heeft bekendgemaakt dat Maffei zal worden opgevolgd door Derek Chang.

Maffei maakte eind vorig jaar bekend dat hij ging vertrekken als CEO van Liberty Media. In zijn rol was hij veelvuldig betrokken bij de Formule 1 en liet hij zijn gezicht regelmatig zien in de paddock. Onder de vleugels van Liberty Media groeide de Formule 1 flink, en sloten ze meerdere belangrijke deals. Zo werd er een serie gemaakt voor Netflix en kreeg een filmcrew toegang tot de paddock voor het maken van een Hollywood-film met Brad Pitt in de hoofdrol.

Chang

Maffei is sinds eind vorige maand geen CEO van Liberty Media meer. Hij wordt tijdelijk opgevolgd door chairman John Malone, maar hij mag het stokje snel gaan overdragen. Liberty heeft namelijk bekendgemaakt dat ze Derek Chang hebben aangesteld als de nieuwe CEO. Chang heeft een achtergrond in de sport- en mediawereld, en hij begint op 1 februari met zijn nieuwe job. Het is de verwachting dat hij ook voor de Formule 1 belangrijk gaat worden.

NBA China

Chang werkte in het verleden bij meerdere entertainmentbedrijven zoals EverPass Media, DIRECTV en Charter. Daarnaast is hij ook geen onbekende in de sportwereld, want hij fungeerde van 2018 tot en met 2020 als CEO van NBA China. Chang kent Liberty Media goed, aangezien hij al sinds maart 2021 werkzaam is bij het bedrijf als directeur. Hij zal het direct druk gaan krijgen, want Liberty Media is bezig met het aankopen van de MotoGP. Daarnaast doet men er alles aan om de Formule 1 door te laten groeien. In een persbericht laat chairman Malone weten dat hij onder de indruk is van het leiderschap van Chang, hij ziet hem als een ideale leider.