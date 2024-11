F1 Academy racet in 2025 weer in Zandvoort

De F1 Academy heeft hun kalender voor 2025 met de wereld gedeeld. De klasse voor vrouwelijke coureurs reist ook volgend jaar weer achter de Formule 1 aan. In totaal worden er zeven raceweekenden afgewerkt, en komen de coureurs weer in actie in onder meer Zandvoort.

De F1 Academy moet vrouwelijke coureurs de kans bieden om stappen te zetten in de single seaters. Alle Formule 1-teams zijn verplicht om minimaal één coureur te steunen, en ze doen er alles aan om de klasse onder de aandacht te brengen. Dit jaar reed de klasse voor het eerst in het voorprogramma van de Formule 1, en ook in 2025 zal dat weer het geval zijn. Ze zullen op een aantal opvallende circuits gaan rijden.

Voor het eerst zal de F1 Academy namelijk gaan rijden in China. Op het circuit van Shanghai rijden ze in het voorprogramma van de Formule 1 waarna ze ook meereizen naar Saoedi-Arabië en Miami. Daarna zullen ze voor het eerst gaan rijden op het circuit van Montreal in Canada. Net als dit jaar zullen de vrouwelijke talenten ook weer gaan rijden op Zandvoort, waarna ze ook gaan rijden in Singapore en voor het eerst in Las Vegas. De organisatie laat weten dat er daarnaast vijftien testdagen zullen worden afgewerkt tijdens het seizoen om de tijd achter het stuur te maximaliseren.