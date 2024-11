CEO Viaplay Nederland per direct vertrokken

Viaplay Nederland heeft een grote wijziging in Nederland doorgevoerd. Het bedrijf heeft afscheid genomen van CEO Roger Lodewijck. Hij vertrekt per direct bij de streamingdienst die in Nederland de uitzendrechten heeft voor de Formule 1. Zijn opvolger is al bekend.

Viaplay verlengde eerder dit jaar hun contract met de FOM en zal in de komende jaren ook de koningsklasse uitzenden in Nederland. Na een onrustige periode leek het beter te gaan met het bedrijf en groeide Lodewick uit tot het gezicht van de streamingdienst. Vandaag is bekendgemaakt dat hij per direct gaat stoppen als de CEO van Viaplay in Nederland. Viaplay meldt dat hij nieuwe uitdagingen aangaat en ze wensen hem veel succes voor de toekomst.

Op LinkedIn laat Lodewick van zich horen. In een bericht op zijn LinkedIn-pagina verklaart hij zijn vertrek als CEO: "Het was oorspronkelijk het idee dat ik deze zomer samen met mijn familie naar Nederland zou verhuizen, zodat we daar konden wonen en werken. Vanwege persoonlijke redenen konden we de verhuizing afgelopen zomer niet door laten gaan. Dit leidde ertoe dat ik de verre van ideale routine had om wekelijks van Zwitserland naar Nederland te vliegen. Na gesprekken met Viaplay hebben we de beste oplossing gevonden voor de groei van Viaplay in Nederland, wat betekent dat ik afscheid neem als CEO." Viaplay heeft William Linders aangesteld als opvolger, hij gaat 1 januari 2025 van start.