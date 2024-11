Zondag volledig overhoop: Extreem vroege kwalificatie en vervroegde race

Het schema voor morgen is helemaal overhoop gegooid. Niet alleen de kwalificatie wordt op de Braziliaanse ochtend verreden, ook de starttijd van de race is naar voren gehaald. Dit heeft te maken met de weersverwachting, het kan namelijk zeer hard gaan regenen in de middaguren.

De kwalificatie werd vandaag afgeblazen vanwege de hevige regenval. De FIA heeft bepaald dat de kwalificatie morgen extreem vroeg zal worden verreden, namelijk om 07:30 lokale tijd. De race zal dan om 12:30 lokale tijd worden verreden, volgens de FIA wordt dit gedaan om de fans de kans te geven op zoveel mogelijk race-actie. Volgens de FIA is deze nieuwe planning nodig, omdat dit het juiste is voor de fans.

Het tijdsverschil tussen Nederland en Brazilië is vier uur. Dat betekent dat de kwalificatie om 11:30 Nederlandse tijd zal worden verreden. De race gaat om 16:30 Nederlandse tijd van start, de kans op regen is nog altijd aanwezig. Men denkt dat ze op deze manier voor een veiligere situatie kunnen zorgen. Er wordt namelijk onweer verwacht, en dan kan de Grand Prix in het water vallen. Men wil een situatie zoals in België 2021 voorkomen.