Regen zorgt voor chaos, start kwalificatie uitgesteld

De teams en coureurs kunnen zich voorbereiden op een natte kwalificatie in Brazilië. Vlak na de sprintrace op het circuit van Interlagos is het hard gaan regenen. Dit kan er mogelijk voor zorgen dat de start van de kwalificatie wordt uitgesteld, al is dit nog niet zeker.

In de tijd tussen de sprintrace en de kwalificatie is het weerbeeld in Brazilië veranderd. Er is zeer veel regen gevallen in een korte tijd, en dat zorgt ervoor dat de baan zeer nat is. De kans is groot dat het niet gaat opklaren in de tijd rondom de start van de kwalificatie. De regen is zelfs zo heftig, dat de teams van de FIA toestemming hebben gekregen om de deuren van de pitboxen te sluiten. Het zal waarschijnlijk nog zeker een uur gaan regenen.

Er zijn daarnaast ook onweersbuien te vinden in de buurt van het circuit. De wedstrijdleiding heeft al laten weten dat de start wordt uitgesteld. Het zal voorlopig nog wel eventjes blijven regenen, en dat betekent dat het een latertje gaat worden. Op het moment van schrijven staan er grote plassen in de pitlane.