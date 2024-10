Zandvoort-directeur ontkent geruchten: "Complete onzin"

De toekomst van de Dutch Grand Prix op Zandvoort is nogal altijd onzeker. De organisatie beschikt over een contract tot en met 2025, en er gaan veel geruchten rond over een mogelijk roulatiesysteem voor de jaren daarna. Volgens circuitdirecteur Robert van Overdijk zijn die verhalen onzin.

De Nederlandse Grand Prix is elk jaar een succes, maar de vraag is of Zandvoort in de toekomst nog op de kalender staat. Veel landen en circuits azen op een plekje op de kalender, en de FOM heeft wel oren naar een aantal plannen. Zandvoort kan één van de circuits zijn die van de kalender gaat vallen na 2025. Er gaan echter geruchten rond over een roulatiesysteem voor de toekomst. Eerder werd er gesproken over een deal met Spa, maar nu zou er worden gedacht over een roulatiesysteem met Barcelona.

Onzin

Circuitdirecteur Robert van Overdijk heeft deze verhalen ook gelezen. Hij was afgelopen weekend aanwezig bij de Mexicaanse Grand Prix, en daar ontkende hij de geruchten tegenover Motorsport.com: "Die berichtgeving is complete onzin. Het is namelijk niet aan ons, het is aan de FOM. Wij praten niet met België, en we spreken niet met Barcelona. De enige partij waar we mee praten is de FOM. Dus waar dat artikel vandaan komt... Het is onzin."

Interesse

In de afgelopen jaren zat de tribunes op Zandvoort propvol. De organisatie van de Dutch Grand Prix kijkt naar de toekomst, en ze zijn bezig met een marktinventarisatie. Ze kijken hoeveel interesse er nog is onder de fans voor de komende jaren. Van Overdijk gaf daar in Mexico ook een update over: "Die zijn we aan het afronden. De uitslagen daarvan kunnen ieder moment binnenkomen. En daarna kunnen we de balans opmaken."