Primeur in Las Vegas: speciale sponsors DRS-zone

Het Formule 1-seizoen nadert zijn einde. Er zijn nog vijf races te gaan, en volgende maand wordt er ook geracet in de straten van Las Vegas. Deze Grand Prix kent een primeur, want voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 is er een speciale sponsor voor een DRS-zone vastgelegd.

De race door de straten van Las Vegas staat sinds vorig jaar op de kalender. Er was vorig jaar veel kritiek op het evenement, maar de race was wel interessant. De coureurs rijden tijdens de race onder meer over de iconische Strip, en er zijn genoeg inhaalmogelijkheden. Als de coureurs op 24 november aan de start verschijnen van de race, zullen ze rijden door een speciaal gesponsorde DRS-zone.

De organisatie van de race in de staat Nevada heeft namelijk bekendgemaakt dat batterijmerk Duracell één van de DRS-zones gaat sponsoren. Het is voor het eerst dat een DRS-zone in de Formule 1 een eigen sponsor krijgt. Volgens de organisatie zullen de logo's van Duracell te zien zijn op sponsorborden, LED-borden en op de daken van de omliggende gebouwen. Duracall is geen onbekende in de Formule 1, want ze zijn als sponsor al jaren verbonden aan het team van Williams.