NASCAR-kampioen Larson neemt ook in 2025 deel aan Indy 500

Het team van McLaren geeft NASCAR-kampioen Kyle Larson ook volgend jaar een kans in de Indianapolis 500. Larson maakte dit jaar zijn debuut in de Amerikaanse autosportklassieker en in 2025 gaat hij weer een poging doen tot het voltooien van 'The Double'.

Larson is een grote naam in de Amerikaanse autosport. Hij is vooral actief in de NASCAR en daar is hij zeer succesvol. Dit jaar maakte hij zijn debuut in de IndyCar bij de iconische Indianapolis 500. Namens het team van Arrow McLaren kwam hij sterk voor de dag en kwalificeerde hij zich als vijfde. Uiteindelijk kwam hij als achttiende over de streep en werd hij uitgeroepen tot Rookie of the Year.

Larson reisde af naar Indianapolis met een belangrijk doel: het voltooien van The Double. Dat houdt in dat hij op dezelfde dag succesvol wilde zijn in de Indy 500 en de Coca-Cola 600 op de Charlotte Motor Speedway. Deze race wordt gezien als één van de grootste wedstrijden op de NASCAR-kalender. Dit jaar mislukte dat plannetje, maar in 2025 gaat hij weer een poging wagen. McLaren gaat hiervoor weer een samenwerking aan met het NASCAR-team van Hendrick Motorsports. Larson zorgde afgelopen zomer voor ophef in Europa door te stellen dat hij een betere coureur is dan Max Verstappen. Volgend jaar gaat echter alle aandacht uit naar zijn nieuwe poging in Indianapolis.