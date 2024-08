Wat doet het weer in Monza?

Dit weekend staat de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza op het programma. Het iconische circuit is zeer uitdagend, en het weer kan voor nog meer uitdagingen zorgen. De teams hoeven geen rekening te houden met regen, maar zonnebrand is geen overbodige luxe.

De zomer nadert zijn einde, maar in Italië is daar nog niets van te merken. De zon zal het hele weekend fel schijnen boven het circuit van Monza. Op vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen verreden en het is direct bloedheet. Het wordt ongeveer 34 graden Celsius, al zal het in de volle zon nog warmer zijn. De coureurs zullen geen last krijgen van zware windvlagen, en dat betekent dus dat het nog warmer zal aanvoelen.

Op de zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie verreden, en dan is het wederom bloedheet. Het wordt weer maximaal 34 graden Celsius en er is ook geen stevige wind. De baantemperatuur kan oplopen tot 50 graden Celsius en dat betekent dat de teams hier goed op moeten letten. Tijdens de Grand Prix op zondag is het iets minder warm dan tijdens de voorgaande dagen. Het wordt ongeveer 32 graden Celsius en er zal ook bewolking zijn. Op vrijdag en zaterdag zal er geen wolkje te zien zijn in de Italiaanse lucht.