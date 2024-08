Nederlander Koolen maakt F2-debuut in Monza

Dit weekend in Monza komt de Formule 2 weer in actie. Aan de races nemen dit weekend twee Nederlandse coureurs deel. Richard Verschoor krijgt namelijk gezelschap van zijn landgenoot Niels Koolen. Hij is door het team van AIX Racing aangesteld als invaller.

De 23-jarige Koolen vervangt bij AIX Racing Taylor Barnard. De Nederlander komt dit weekend in Monza in actie en hij zal ook in Bakoe plaatsnemen in de Formule 2-wagen. Het is een opvallende move aangezien Koolen een vrij onbekende naam is in de opstapklasse. Hij rijdt dit jaar dan ook niet de Europese formuleklassen. Koolen rijdt dit jaar in de Indy NXT in de Verenigde Staten en daar staat hij nu op de twintigste plaats in het kampioenschap. Nu mag hij ook zijn stuurmanskunsten laten zien in de Formule 2.