Gooit de wind roet in het eten in Zandvoort?

Vandaag staan in Zandvoort de eerste en de tweede vrije training op het programma. De coureurs en de teams willen graag veel meters gaan maken om data te verzamelen, maar het is de vraag of dat gaat lukken. Het waait hard in Zandvoort, en dat kan voor problemen zorgen.

Het circuit van Zandvoort ligt aan de kust, en vanochtend waren er al grote golven te zien op de zee. Het waait hard, en dat is niet iets wat de coureurs graag zien. De auto's zijn gevoelig, en een windvlaag kan voor veel problemen zorgen. Het gaat om een flinke wind, want het KNMI heeft zelfs code geel afgegeven voor de provincie Noord-Holland. Volgens het weerinstituut kunnen er windstoten met snelheden van 80 tot 90 kilometer per uur worden bereikt.

Gevaar

Een aantal coureurs maken zich grote zorgen over de wind. McLaren-coureur Lando Norris liet aan de internationale media weten dat hij ongerust is: "Bij een constante wind van 20 tot 25 kilometer per uur is het al wat lastiger, maar snelheden van 80 kilometer per uur heb ik nog nooit meegemaakt. Als je met die windsnelheden een bocht ingaat, dan kun je als coureur niets meer doen en vlieg je van de baan. Het kan dus gevaarlijk zijn." Ook Charles Leclerc deelt die zorgen: "Deze auto's zijn niet ontworpen voor deze windstoten. Ik denk niet dat er veel coureurs naar buiten gaan als het zo hard waait."

Regen

Toch zal het voor de coureurs wel belangrijk zijn om meters te maken. De kans is groot dat het vandaag droog blijft, en die data is broodnodig voor de teams. Op zaterdag is er een grote kans op regen, en wordt het dus moeilijker om te kijken hoe de auto's zich gedragen op een droge baan. De teams zullen de weerradars in ieder geval goed in de gaten gaan houden vandaag.