Wat doet het weer in Zandvoort?

Dit weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Nederlandse Grand Prix. Het raceweekend op het circuit van Zandvoort zal druk worden gezocht, en de fans zullen zeker een paraplu mee moeten nemen. De teams zullen te maken krijgen met de nodige uitdagingen.

Eerder deze week lieten de weersvoorspellingen al zien dat het hard zou gaan regenen en waaien. Dit beeld is niet veranderd, en vooral de voorspellingen voor de wind lijken zwaarder te zijn geworden. Op de vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen verreden. Het is de verwachting dat het in de ochtenduren zal gaan regenen en dat er in de middag flinke windvlagen zullen ontstaan. In open gebieden worden er zelfs windstoten met pieken van 75 tot 80 kilometer per uur verwacht.

Op de zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Eerder leek het erop dat het op deze dag flink zou gaan regenen, maar inmiddels zijn de voorspellingen iets onzekerder. Een groot regengebied zal langs de kustlijn trekken, maar het is nog niet duidelijk of deze buien overdag het land binnentrekken. Regen kan dan ook niet worden uitgesloten, en er wordt vooral gekeken naar de middag en de avond. Op zondag wordt de Grand Prix verreden, maar hier worden geen grote buien verwacht. Mogelijk gaat het in de ochtend nog even regenen, maar in de middag zal het zonnetje gaan schijnen.