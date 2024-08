Organisatie onthult bijzondere trofeeën voor Dutch GP

Dit weekend staat de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort op het programma. De organisatie pakt flink uit en ook de bokalen voor de podiumklanten zijn zeer bijzondere. Ze hebben sterren aangetrokken om de trofeeën voor deze editie te ontwerpen.

Net als vorig jaar zijn de bokalen voor zondag weer geïnspireerd op de bekers van de allereerste editie van de Grand Prix. Dit jaar heeft de organisatie zanger Robbie Williams gevraagd om de bekers te ontwerpen. De zanger heeft de bokalen voor de top drie ontworpen en voorzien van allerlei kleurige teksten. Williams is in zijn vrije tijd ook schilder en hij had recent een expositie in het Moco Museum in Amsterdam. Kunstenaar Marcel van Luit is verantwoordelijk voor de trofee die wordt uitgereikt aan de winnende constructeur.