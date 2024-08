Op deze zenders is de Dutch GP te zien

Dit weekend staat de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort op het programma. Het evenement staat in het middelpunt van de aandacht, en de fans kunnen de actie op veel plekken zorgen. Meerdere zenders zenden de Grand Prix dit weekend uit.

De Formule 1 is in Nederland te zien bij Viaplay en F1 TV Pro. Beide streamingdiensten zenden altijd de races uit en de sessies in Zandvoort zijn er op de normale manier te volgen. Viaplay zal de Nederlandse Grand Prix ook volledig uitzenden op hun televisiezender Viaplay TV. Deze uitzending is echter pas uren na de start te zien, om 19:00 zal de uitzending beginnen. De race is echter ook live op het open net te zien.

De NOS heeft immers sinds 2023 een sublicentie in Nederland. Ze zenden normaal gesproken samenvattingen uit, maar op zondag is de Grand Prix volledig live te volgen. De uitzending op NPO1 begint om 13:30 met een ruime voorbeschouwing. De presentatie is in handen van Afke Boven en het commentaar zal worden verzorgd door Hans van Loozenoord. De NOS zendt op zaterdag ook een samenvatting van de kwalificatie uit en na de Grand Prix komen ze ook nog met een ruime nabeschouwing. De Duitse zender RTL zal de race in Zandvoort ook uitzenden. RTL is bij veel Nederlandse providers gewoon te zien.