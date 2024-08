Grote kans op regen en wind tijdens raceweekend Zandvoort

Aankomend weekend staat de Nederlandse Grand Prix op het programma. Op het iconische circuit van Zandvoort gaan de coureurs op jacht naar succes. De eerste weersvoorspellingen laten zien dat er een grote kans is op oer-Hollands weer met regen en wind.

In Zandvoort wordt er geen sprintrace verreden, dus op vrijdag staan gewoon de eerste twee vrije trainingen op het programma. Het is de verwachting dat een zuidwestenwind ervoor gaat zorgen dat er veel bewolking vanaf de Noordzee zal worden aangevoerd. Het lijkt er dan ook op dat het vooral in de middag en de avond flink gaat regenen. De tweede vrije training kan dus nat verlopen, al is het nog te vroeg om daar een echt duidelijk beeld van te krijgen. Er bestaat namelijk ook eens kans dat het vrijdag droog blijft.

Op zaterdag staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. De kans op buien is hier een stuk groter dan op de vrijdag. Het is nog niet zeker op welk moment van de dag de buien over Zandvoort trekken, maar de kans is aanwezig dat de kwalificatie nat zal verlopen. Het lijkt er nu op dat het hard zal gaan waaien, er worden windvlagen tot en met 60 kilometer per uur verwacht. Op zondag staat de Grand Prix op het programma, en het is op dit moment niet de verwachting dat het gaat regenen. Ook de wind zal afnemen.