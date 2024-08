Amerikaanse overheid start onderzoek naar afwijzing Andretti

Begin dit jaar wees de Formule 1 de komst van het team van Andretti af. De FOM zag het niet zitten, en dat zorgde voor veel woede. Zelfs vanuit de Amerikaanse politiek klonk kritiek, en Formule 1-eigenaar Liberty Media heeft nu toegegeven dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek heeft geopend naar de afwijzing.

Het team van Andretti aast al geruime tijd op een plekje op de Formule 1-grid. Toen de FIA de deur op een kier zette voor nieuwe teams, meldde Andretti zich direct aan. De FIA keurde de plannen van de iconische Amerikaanse racefamilie goed, maar de FOM zag het niet zitten. Ze zeiden 'nee' tegen de plannen, maar Andretti houdt hoop. Vanwege hun deal met Cadillac, kunnen ze in de toekomst mogelijk nog deelnemen aan de koningsklasse.

Meewerken

Het feit dat de FOM de plannen van Andretti afwees, zorgde voor veel woede. Vooral in de Verenigde Staten klonk er zeer veel kritiek. Vanuit de Amerikaanse politiek klonken er afwijzende geluiden. Liberty Media-CEO Greg Maffei vertelde op donderdag aan Wall Street-analisten wat er aan de hand is: "Kijkend naar Andretti hebben we aangekondigd dat er een onderzoek van het ministerie van Justitie loopt. We zijn van plan volledig mee te werken aan dat onderzoek, inclusief alle gerelateerde verzoeken om informatie. We geloven dat onze beslissing in overeenstemming was met alle Amerikaanse mededingingswetten en we hebben de redenen voor onze beslissing over Andretti in eerdere verklaring tot in detail uiteengezet."

Geen tegenstanders

Maffei blijft achter de keuze van Liberty Media en de FOM staan. De Amerikaan stelt opvallend genoeg dat de hoge heren van de sport niet per se tegen de komst van nieuwe renstallen is: "We zijn zeker niet tegen het idee dat elke uitbreiding verkeerd is. Er is een methodologie voor uitbreiding die goedkeuring vereist van de FIA en de Formule 1 en beide groepen moeten vinden dat aan de criteria wordt voldaan. We staan er zeker voor open dat nieuwe deelnemers een aanvraag indienen en mogelijk worden goedgekeurd als aan die eisen wordt voldaan."