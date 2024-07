Spa-Francorchamps wil jaarlijkse rotatieplannen voor F1-race proberen te omzeilen

De promotor van de legendarische Belgische Grand Prix op het legendarische Spa-Francorchamps zegt dat het evenement de plannen van de Formule 1 wil omzeilen om in de toekomst jaarlijks enkele Europese races af te wisselen.

Na de Hongaarse Grand Prix van volgend weekend zal de F1 nog in Spa rijden voor de zomerstop begint, waarbij promotor Vanessa Maes onthult dat de kaartverkoop goed verloopt.

"Er zijn minder dan 1.500 plaatsen beschikbaar", wordt ze geciteerd door het Franse Auto Hebdo. "Ze zouden binnen een paar dagen weg moeten zijn. Voor het eerst in een paar jaar zullen de Nederlanders niet in de meerderheid zijn, een kleine 20 procent van het publiek. We zien een sterke comeback van de Engelsen en Duitsers en vooral de Fransen."

Het slechte nieuws is echter dat 2025 de laatste Belgische Grand Prix is van het huidige contract met de Formule 1 – waarbij de sport openlijk onderzoekt naar het koppelen van enkele Europese races in de toekomst, die dan jaarlijks zullen rouleren.

Maes geeft echter toe van gedachten te zijn veranderd, ondanks dat ze hier eerder wel voor open stond: "In overeenstemming met de politieke autoriteiten strijden we voor een meerjarig contract zonder afwisseling vanaf 2026. De voorwaarde is dat Liberty Media redelijk is in haar financiële eisen. Elk jaar moet het Waalse Gewest in de buidel tasten om het tekort van de Grand Prix te dekken, dus dat mag geen buitensporig grote proporties aannemen."