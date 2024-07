Hoe ziet de toekomst van de Hongaarse Grand Prix er uit?

Aankomend weekend staat de Hongaarse Grand Prix op de iconische Hungaroring op de agenda. De race is mateloos populair, maar past het wel in de toekomstplannen van de Formule 1? Wie een blik werpt op de feiten zegt volmondig ja, maar in Hongarije zijn er meer mogelijkheden.

Sinds 1986 staat de Hongaarse Grand Prix op de Hungaroring onafgebroken op de Formule 1-kalender. De race is uitgegroeid tot een moderne klassieker, en de baan is mateloos populair onder fans en de coureurs. De FOM is de kalender flink aan het vernieuwen met veel stratencircuits, en het is de vraag of een redelijk oude baan in Hongarije in dat beeld past.

Voorlopig hoeft men zich in Hongarije zich echter helemaal geen zorgen te maken. De organisatie beschikt over een dik contract tot en met 2032. Er kan van alles gebeuren, maar de Hungaroring valt echter niet weg. Wel realiseert men zich dat er iets moet gebeuren, en daarom zijn ze in Hongarije momenteel bezig met verbouwingen. Er wordt een omvangrijke renovatie uitgevoerd, en dat is wel nodig.

Balaton Park

Vorig jaar opende een ander, hypermodern circuit in Hongarije zijn deuren. Het Balaton Park Circuit barst van de ambities. In de afgelopen jaren werd er flink doorgebouwd, om naast het Balatonmeer een moderne, en uitdagende baan uit de grond te stampen. Er is standaard plek voor 10.000 mensen, maar volgens de organisatie kunnen ze dat aantal tijdelijk uitbreiden tot 120.000. De baan is gebouwd naar de standaarden van een Grade 1-licentie, maar momenteel beschikken ze over een Grade 2-licentie.

Balaton Park zal voorlopig dus nog niet in aanmerking kunnen komen voor een plekje op de Formule 1-kalender. De ambities zijn er wel, maar dat is nog niet genoeg. In Hongarije kiest men met de Hungaroring voor een old skool circuit. Het is een mooi signaal voor de klassieke fans van de sport, en dat is in deze tijden van veranderingen op de kalender een goed teken.