"VCARB kondigt grote updates aan voor Spanje"

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Spaanse Grand Prix. Op het circuit nabij Barcelona willen veel teams direct hun slag gaan slaan. Visa Cash App RB heeft dan ook besloten om een flink updatepakket mee te nemen naar de Catalaanse baan.

Visa Cash App RB is aardig aan het nieuwe seizoen begonnen. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing weet aardig stand te houden in het middenveld, en vooral Yuki Tsunoda harkt een goed aantal punten binnen. Bij VCARB is men tevreden, maar er moeten ook stappen worden gezet. Voor het Spaanse raceweekend hebben ze dan ook iets nieuws in het vat zitten, en de verwachtingen zijn hoog.

Technisch directeur Jody Egginton laat namelijk weten dat Tsunoda en Daniel Ricciardo de beschikking krijgen over een flink aantal nieuwe onderdelen. In de preview van VCARB geeft Egginton tekst en uitleg: "In Faenza en Bicester is er hard gewerkt om een updatepakket af te leveren. Het pakket bestaat uit een nieuwe vloer, bodywork en achtervleugels voor allebei de auto's. Het is de bedoeling dat we hier qua performance van kunnen gaan profiteren. Door deze updates zullen de trainingen op vrijdag zeer druk worden, zodat we genoeg data kunnen verzamelen voor zaterdag en alles daarna."