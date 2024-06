Canadese promotor berispt na te vroege track invasion

De stewards kenden een drukke avond in Montreal. Ze moesten meerdere zaken onderzoeken, en zelfs de promotor van de Canadese Grand Prix moest zich melden. Ze werden berispt aangezien een aantal groepen fans te vroeg de baan wisten te betreden.

Een aantal groepen fans betrad het asfalt van het Circuit Gilles Villeneuve al op het moment dat de auto's nog op de baan reden. Dit is extreem gevaarlijk, en daarom startten de stewards een onderzoek. De stewards stelden vast dat een grote groep fans door de beveiligingslinies wist te breken en dat ze de baan betraden terwijl de race ten einde kwam, de auto's reden nog op de baan. De promotor gaf direct toe dat ze fout zaten, en dat het ze niet is gelukt om de fans in bedwang te houden.

De Octane Group moet voor september een rapport aan de FIA presenteren over de zaak. De stewards willen ook dat de FIA de zaak gaat bekijken en met een oplossing komt. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Vorig jaar liepen er bijvoorbeeld al fans op de baan terwijl de Australische Grand Prix werd afgerond. In Azerbeidzjan ging het ook mis toen VIPs al in de pitlane liepen terwijl een coureur nog een pitstop moest maken.