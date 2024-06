Sprintrace te duur voor promotor Canadese GP

Dit weekend wordt in Montreal het Canadese raceweekend afgewerkt. De derde vrije training zit er niet op, en de kwalificatie staat over ruim een uur op het programma. Een sprintweekend zit er niet in, volgens de promotor is dat simpelweg te duur om te organiseren.

De Canadese Grand Prix is enorm populair onder fans, de teams en zeker ook de coureurs. Dit weekend zitten de tribunes dan ook vol, maar er wordt niet gewerkt met een sprintformat. Sinds 2021 worden er sprintraces verreden in de Formule 1, maar deze hebben nog nooit plaatsgevonden op het Circuit Gilles Villeneuve. Het lijkt er ook niet op dat dit in de nabije toekomst wel gaat gebeuren.

De promotor van de Grand Prix, Francois Dumontier, stelt dat men in het verleden de eerste sprint kon organiseren. Dit ging echter niet door, aangezien de race werd afgeblazen vanwege de coronapandemie. In gesprek met Le Journal de Montreal legt Dumontier uit dat de Formule 1-organisatie meer geld vraagt voor een sprintweekend: "We hadden de eerste kunnen organiseren, maar nu is het te duur. We vragen ons af of dat het waard is. Ik ben echter ook heel erg gepassioneerd over het huidige format met de vrije trainingen, de kwalificatie en de race. Dat is de traditionele, maar ook de juiste."