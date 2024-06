Maffei duidelijk: "Voor minder dan een miljard kan je geen team kopen"

Het is geen geheim dat er veel interesse is in de Formule 1. Het team van Andretti wil al geruime tijd deelnemen aan de sport, en recent adviseerde FIA-president Mohammed Ben Sulayem ze om een bestaand team te kopen. Volgens Greg Maffei moeten ze daarvoor diep in de buidel tasten.

Andretti wil het liefst met een gloednieuw team gaan deelnemen aan de Formule 1. De FIA keurde hun plannen vorig jaar goed, maar begin dit jaar zette de FOM daar een streep door. Het is geen geheim dat de FOM en Formule 1-eigenaar Liberty Media niet zitten te wachten op de komst van een nieuw team. Het advies van Ben Sulayem om een team op te kopen, was dan ook niet heel vreemd.

Liberty Media-CEO Greg Maffei lijkt ook geen groot fan te zijn van de komst van Andretti. Mario Andretti stelde recent zelfs dat Maffei persoonlijk tegen hem had gezegd dat Andretti nooit de Formule 1 zou betreden. Maffei heeft niet gereageerd op deze flinke uitspraken. Zonder het direct over Andretti te hebben, laat Maffei in de podcast 'Beyond the Grid' weten dat er een aardig prijskaartje hangt aan het opkopen van een bestaand Formule 1-team: "Vandaag de dag kun je waarschijnlijk geen team kopen voor minder dan 1 miljard dollar."