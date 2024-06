Gewonde Monaco-fotograaf maakte zich geen zorgen

De Grand Prix van Monaco was anderhalve week geleden geen spektakelstuk. De race werd in de eerste ronde stilgelegd na een zware crash van Sergio Perez en de Haas-coureurs. Eén fotograaf raakte hierbij lichtgewond, maar hij is alweer helemaal de oude. Hij haalt zijn schouders op over het moment.

Veel mensen schrokken zich een hoedje toen ze het wrak van de Red Bull-bolide van Perez zagen. De Mexicaan raakte de auto van Kevin Magnussen en samen vlogen ze de muur in. In hun crash sleepten ze ook nog Nico Hülkenberg mee. Wonder boven wonder wisten ze alle drie ongedeerd uit hun bolides te stappen. Toch kwam er een ambulance de baan op, omdat een fotograaf was geraakt door onderdelen.

Blauwe plek

De fotograaf in kwestie was de Italiaan Andrea Bruno Diodato. Hij mocht na een aantal medische checks alweer vertrekken, en hij ging verder met zijn werk. Hij doet nu voor het eerst zijn verhaal in gesprek met de Italiaanse tak van Sky Sports: "Het gaat goed met mij en er zijn geen ernstige gevolgen geweest voor de aanwezigen. We stonden daar met een stuk of tien fotografen. Nu ben ik de enige met een blauwe plek door een stuk van de Red Bull. Het ging dus goed. Degenen die wel pijn hadden, hadden dat omdat ze op de grond doken om zichzelf in veiligheid te brengen."

Crash

Diodato maakte zich op geen enkel moment echt zorgen over zijn veiligheid. Hij stelt dat het goed is geregeld in de sport. Hij kan zich nog wel helder voor de geest halen hoe de crash precies gebeurde: "Een groot deel van mijn werk is luisteren naar wat er aankomt, vaak voordat ik het zie gebeuren. Op dat moment zag in een Sauber voorbij rijden. Vlak daarna hoorde ik iets wat klonk alsof er een auto voorbijkwam die al een tijdje had stilgestaan. Ik wist wat er ging gebeuren, en toen kwam die crash."