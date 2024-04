Dag 2 in China: Twee hoofdgerechten

Vandaag werden in China de sprintrace en de kwalificatie verreden. Het was het debuut van de tweede dag van het nieuwe sprintformat dat dit jaar werd geïntroduceerd. Het is nog maar de vraag of dit een goed format is, want het voelt toch een beetje alsof je twee hoofdgerechten zit te eten.

Sinds 2021 worden er sprintraces verreden in de Formule 1, maar men is er nog steeds niet helemaal over uit hoe dit moet worden ingevuld. In eerste instantie gold de sprint als een soort kwalificatie en waren er amper WK-punten te verdienen, daarna kreeg de sprintrace iets meer waarde, maar vroeg hem zich wel af waarom er een nutteloze tweede vrije training werd verreden. Om dat probleem te tackelen werd er vorig jaar een zogenaamde Sprint Shootout in het leven geroepen.

Het format dat in 2023 in het leven werd geroepen viel over het algemeen goed bij de fans. De regels moesten her en der worden aangepast, maar het zorgde er wel voor dat er op elke dag veel actie was. Op vrijdag draaide alles om de gewone kwalificatie, de zaterdag stond in het teken van de sprint en op zondag werd ouderwets de Grand Prix verreden. Er was vanzelfsprekend wel kritiek, want niet iedereen is fan van het idee van sprints in de Formule 1.

Verstappen

Max Verstappen sprak zich voortdurend uit tegen de sprintraces en hij kreeg veel steun. Vooral de nogal onhandige regels rondom het parc fermé zorgde voor veel chagrijn. In Austin konden de teams van Mercedes en Ferrari vorig jaar de skids onder de vloer niet vervangen, wat resulteerden in de diskwalificatie van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. De hoge heren van de sport begrepen de kritiek, en ze pasten de regels rondom het parc fermé voor dit jaar aan.

Dat was niet het enige wat werd aangepast, want ook dit jaar wordt er weer met een nieuw format gewerkt. Dit zorgt ervoor dat de sprintrace en de kwalificatie allebei op de zaterdag worden verreden. De Sprint Shootout heet geen Sprint Shootout meer, en deze sessie wordt nu op vrijdag afgewerkt. Dit zorgt ervoor dat twee enorm belangrijke, en publiekstrekkende, sessies vlak na elkaar op de zaterdag worden verreden.

Twee hoofdgerechten

Het voelt alsof je twee hoofdgerechten vlak na elkaar zit te eten in een restaurant. Je kan amper genieten van de sessies, want de focus wordt direct verlegd. Ook voor veel fans werd het lastig om de beide sessies te volgen. De sprintrace werd extreem vroeg in de Europese ochtend verreden, waardoor fans in onder meer Nederland in het donker uit hun bed moesten stappen. Alles wat in de sprint gebeurde was alweer oud nieuws op het moment dat mensen met een kop koffie en een plak ontbijtkoek voor de televisie kropen voor de kwalificatie.

Ontwijken

Tijdens de uitzending van de kwalificatie op de veelbekeken Britse zender Sky Sports deed men keihard zijn best om niets te zeggen over de sprintrace. De reden hiervoor? De samenvatting werd pas na de kwalificatie uitgezonden. Het zorgde voor de nodige ongemak en fans konden daardoor een aantal zaken ook niet volgen. De sprint zal nog wel eventjes een discussiepuntje blijven, en dat is dus helemaal niet raar.