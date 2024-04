Wat doet het weer in Shanghai?

Dit weekend wordt in Shanghai de Chinese Grand Prix verreden. De race ontbrak in de afgelopen jaren op de kalender, dus het wordt voor de teams belangrijk om data te verzamelen. De teams moeten daarnaast ook nog een blik gaan werpen op de weerradars.

Er wordt dit weekend weer met een sprintformat gewerkt, dus dat betekent dat er op de vrijdag eerst een vrije training wordt verreden en dat de coureurs daarna de Sprint Kwalificatie gaan afwerken. Het is de verwachting dat het overwegend droog zal blijven tijdens de eerste vrije training, terwijl de kans op regen voor de Sprint Kwalificatie iets groter is. Als er neerslag zal gaan vallen, dan gaat het om lichte regen.

Op de zaterdag wordt eerst de sprintrace verreden en later op de dag wordt de gewone kwalificatie verreden. Het is de verwachting dat het in de nacht van vrijdag op zaterdag wel flink gaat regenen. De zaterdag zelf verloopt waarschijnlijk overwegend droog, al kan het in de ochtend wel gaan regenen. De kans is dus groot dat zowel de sprintrace als de kwalificatie worden verreden onder droge omstandigheden. Op de zondag wordt gewoon de Grand Prix verreden, en het lijkt er op dat het kan gaan regenen. De kans is echter groot dat het een gewone droge race gaat worden.