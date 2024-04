Perez strijdbaar: "Wil zo goed mogelijk presteren"

Aankomend weekend wordt voor het eerst sinds 2019 de Chinese Grand Prix verreden. Voor veel teams en coureurs wordt het dan ook een sprong in het diepe. Sergio Perez heeft er enorm veel zin in en hij denkt dat zijn team Red Bull Racing succesvol kan zijn in Shanghai.

De Chinese Grand Prix werd voor het laatst in 2019 verreden. Het coronavirus zorgde ervoor dat de daaropvolgende edities niet door konden gaan. Nu keert de koningsklasse van de autosport dus terug op het circuit van Shanghai. De baan is opnieuw geasfalteerd en de hoge heren van de sport hebben ook besloten om in China de eerste sprintrace van het jaar af te werken. Dat betekent dat er slechts één vrije training op de planning staat, en dat alle teams dus aan de bak moeten gaan.

Enthousiast

Ook bij Red Bull Racing moeten ze hard aan het werk gaan. Sergio Perez heeft al vaker op het circuit van Shanghai gereden, maar nog nooit voor Red Bull. In de vooruitblik van zijn team spreekt de Mexicaan zich enthousiast uit: "Het voelt heel, heel lang geleden dat we hier voor het laatst zijn geweest. Ik heb hier nog nooit met een Red Bull gereden, dus dat gaat leuk worden! Het is wel een uitdagend circuit, maar we hebben al laten zien dat de RB20 op verschillende circuits sterk is."

Maximale aantal punten

Perez heeft zich in ieder geval zo goed mogelijk voorbereid op de Chinese Grand Prix. De Mexicaan wil helemaal niets aan het toeval gaan overlaten: "Ik ben naar Milton Keynes afgereisd en daar ben ik samen met mijn team aan het werk gegaan. Ik wil in de komende races zo goed mogelijk presteren. Een goede voorbereiding is voor een sprintweekend heel belangrijk, want er is maar weinig trainingstijd. Ook het nieuwe schema brengt de nodige uitdagingen met zich mee, maar daar heeft iedereen last van. We gaan er alles aan doen om het maximale aantal punten te scoren."