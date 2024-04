Formule 1 zet flinke stappen met duurzaamheidsambities

Het is geen geheim dat de wereld aan het veranderen is. Ook de Formule 1 zal mee moeten doen met het verduurzamen, en dat willen ze ook doen. De sport heeft in het afgelopen jaar flinke stappen gezet, zo blijkt uit een rapport dat ze vandaag vrij hebben gegeven.

De hoge heren van de Formule 1 realiseren zich dat ze als sport mee moeten bewegen met de huidige wereld. Ze weten dat ze hun steentje moeten gaan bijdragen bij de vergroening, en dat willen ze ook heel erg graag gaan doen. In 2030 willen ze veel groener opereren, en dat betekent dat ze nu al stappen moeten gaan zetten. In 2023 hebben ze dan ook al een aantal grote stappen gezet.

De Formule 1 heeft vandaag een uitgebreid rapport gedeeld over de stappen die ze in 2023 hebben gezet. Uit de cijfers blijkt dat de uitstoot in 2023 met dertien procent is afgenomen vergeleken met 2018. Volgens de Formule 1 is 49 procent van de uitstoot te koppelen aan het reizen van circuit naar circuit. Aangezien de kalender is gegroeid, is dit percentage ook gegroeid. De Formule 1 zoekt dan ook naar duurzamere alternatieven. Men is overgestapt naar vliegtuigen die minder kerosine verbruiken en in Europa wordt er gewerkt met vrachtwagens die op biobrandstof rijden.