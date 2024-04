'F1-rechten worden niet voor 3, maar voor 5 jaar verkocht'

Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wie de Formule 1 vanaf volgend jaar gaat uitzenden in Nederland. Meerdere partijen azen op de uitzendrechten, maar er is nog geen definitief groen licht. Het lijkt er in ieder geval wel op dat het gaat om een deal van vijf jaar, in plaats van drie jaar.

De Formule 1 is dit jaar nog te zien bij Viaplay. De van oorsprong Scandinavische streamingdienst zendt de sport sinds 2022 uit, en ze willen graag het contract gaan verlengen. Maar er liggen ook kapers op de kust, want bij Ziggo Sport willen ze de Formule 1 heel graag weer terughalen. Jarenlang was de sport te zien bij de sportzender van VodafoneZiggo en het was zelfs het vlaggenschip van de zender.

Het is echter niet volledig onduidelijk wie de uitzendrechten in handen gaat krijgen. Sportmarketeer Chris Woerts meldt in het SBS6-programma Vandaag Inside dat het wel gaat om een opvallend contract. Woerts legt de situatie uit: "Het is duidelijk geworden dat het om een vijfjarig contract gaat en niet om een contract voor drie jaar. Het is heel grappig dat het zo lang duurt, Ziggo weet van niets en ook Viaplay weet nog van niets. Voor 50 miljoen per jaar moet je toch een bankgarantie van 250 miljoen neerleggen. Niet iedere bank doet dat, dat is gewoon heel lastig."