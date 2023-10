Fernando Alonso is bezig met een opvallend sterk seizoen in de Formule 1. De ervaren rot staat momenteel op de vierde plaats in het wereldkampioenschap met 183 punten. Hij beschikt nog over een contract tot en met 2024, maar zijn werkgever Aston Martin staat open voor contractverlenging.

Alonso laat dit seizoen zien dat hij het nog in de vingers heeft. De tweevoudig wereldkampioen maakte in de eerste seizoenshelft veel indruk en hij stond regelmatig op het podium. In de tweede helft van het seizoen vielen de prestaties van Aston Martin iets tegen, maar Alonso was alsnog veel sneller dan zijn teamgenoot Lance Stroll. Bij Aston Martin zijn ze dan ook zeer in hun nopjes met de prestaties van Alonso.

Alonso's contract loopt aan het einde van 2024 en het is nog niet duidelijk wat hij dan gaat doen. Ondanks dat Alonso eind volgend jaar 43 jaar oud is, laat Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll aan Sky Sports weten dat hij een nieuw contract wel ziet zitten: "Hij is extreem gemotiveerd, hij heeft heel veel talent en hij is een geweldige ambassadeur voor ons bedrijf. Hij doet het fantastisch in de Formule 1 en ook naast de baan is hij een fantastische ambassadeur. Alles is mogelijk, momenteel heeft hij een contract voor volgend seizoen en daar hebben we zin in."