Barcelona blijft inzetten op langer verblijf op F1-kalender

De Formule 1-kalender gaat in de aankomende jaren flink op de schop. Vanaf 2026 zal de Spaanse Grand Prix worden verreden op een nieuw circuit in Madrid. In Barcelona hebben ze echter nog steeds vertrouwen in de toekomst en azen ze op een nieuwe deal.

De Spaanse Grand Prix wordt al sinds jaar en dag verreden op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona. De FOM heeft echter een nieuwe deal gesloten met de Spaanse hoofdstad Madrid. Vanaf 2026 wordt er gereden op een nieuw circuit waar men veel van verwacht. Het is echter onduidelijk wat dit betekent voor de toekomst van Barcelona, want in principe hebben ze daar ook een contract tot en met 2026.

In Barcelona zijn hard bezig met een make-over van het circuit. Ze hebben dan ook veel vertrouwen in een mogelijke nieuwe deal met de FOM. Kopstuk van het circuit Roger Torrent is er duidelijk over in gesprek met de lokale omroep TV3: "Op het circuit zijn spectaculaire werkzaamheden aan de gang. Het is een belangrijke investering om het circuit aan te passen aan de 21ste eeuw en we willen het omtoveren in het beste permanente circuit ter wereld. Toen we een nieuw contract van vijf jaar tekende, konden we een strategisch plan opstellen om renovaties uit te voeren. We hebben nog drie van die vijf races te gaan en we weten zeker dat we in juni de beste race uit de geschiedenis van het circuit gaan organiseren."