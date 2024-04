Formule 1 onthult flink gewijzigde kalender voor 2025

De Formule 1 heeft zojuist de kalender voor 2025 bekend gemaakt. Ook het aankomende seizoen telt 24 races en het seizoen zal van start gaan op 16 maart in Australië. De kalender ziet er heel anders uit dan dit jaar, want de Chinese en de Japanse Grand Prix zijn naar voren geschoven.

Dit jaar begon het seizoen nog met twee races op de zaterdag in het Midden-Oosten. In 2025 blijft het weer bij het oude, want er wordt gewoon weer op zondag geracet bij de sezioensopener. Melbourne mag het seizoen weer aftrappen en daarna volgen de Grands Prix van China, Japan, Bahrein en Saoedi-Arabië. De Nederlandse Grand Prix wordt verreden op 31 augustus.

De verschuiving aan het begin van het seizoen heeft te maken met de Ramadan, de races in Bahrein en Saoedi-Arabië zijn daarom naar achteren verschoven. Het beloofd daarnaast ook weer een druk seizoen te worden, met een zware afsluiter. De Grands Prix van Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi vormen namelijk een triple header. In Las Vegas wordt er op zaterdag gereden en het seizoen eindigt op 7 december. Er staan geen nieuwe circuits op de kalender en op de verschuivingen aan het begin van het jaar na, zal er weinig veranderen.